RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1739174017411742

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:02

Є-відновлення

Це тільки для бідних? Мені пропонують надати все що можна,так як я прошу не допомогти відновити а субсидії як незаможна людина.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14011
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:10

маніфест Ощаду
money_fist
flysoulfly
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:01

свіжий огляд депо ставок
вниз..

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-160823/
greenozon
 
Повідомлень: 15403
З нами з: 01.06.14
Подякував: 345 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 07:19

Чому центральні банки світу запроваджують цифрові валюти та навіщо це Україні
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6025
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:04


Якщо пенсія 3647 грн і їх не вистачає на життя. Яка різниця?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9054
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:28

  Investor_K написав:

Якщо пенсія 3647 грн і їх не вистачає на життя. Яка різниця?

це ж не про вас? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4082
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:19

Обмінка на міняйло

​​Облаштував фейковий обмінник та заволодів 58 тис. дол США – затримано 18-ти річного шахрая
 
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру 18-річному уродженцю Запорізької області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
 
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі спільниками облаштували на території Шевченківського району міста Києва фейковий пункт обміну валют. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники розмістили на сайті miniaylo.finance.ua оголошення про обмін валюти.
 
На вказане оголошення відреагував чоловік з дружиною, які хотіли обміняти 58 тис. доларів США. Зловмисники декілька разів змінювали місце «зустрічі», прибувши у кінцевому результаті до фейкового обмінника.
 
Отримавши від подружжя гроші для обміну, підозрюваний втік з приміщення через таємний вихід разом з валютою.
 
Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців підозрюваного затримали «по гарячих слідах».
 
Наразі встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.
 
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суд
 
Пресслужба Київської міської прокуратури
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14011
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 14:49

  nnallex написав:( кстати , многие не примут эту бумажку о продаже дома или авто, если была проведена операция за кеш, что запрещается законом на суммах свыше 50к
а шо, так можно? недвигу и сейчас оформляют (я даавно не занимался) без банковской проводки?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:24

Модератор Централізована цифрова валюта - цифровий концлагерь. Всі переваги виключно для влади в части контролю за пересічним. Нормальна цифрова валюта повинна бути як Monero, але вона не вигідна владі.
P.S. в нас є токен на правильному протоколі - KRB, але його точно не підтримають як основу криптогривні.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 29.07.22
Подякував: 143 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1739174017411742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 245309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 102672
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 32666
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (535)
21.08.2023 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.