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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 сер, 2023 15:02
Є-відновлення
Це тільки для бідних? Мені пропонують надати все що можна,так як я прошу не допомогти відновити а субсидії як незаможна людина.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:01
свіжий огляд депо ставок
вниз..
Додано: Суб 19 сер, 2023 07:19
Додано: Суб 19 сер, 2023 09:04
Якщо пенсія 3647 грн і їх не вистачає на життя. Яка різниця?
Додано: Суб 19 сер, 2023 12:28
це ж не про вас?
Додано: Пон 21 сер, 2023 11:19
Обмінка на міняйло
Облаштував фейковий обмінник та заволодів 58 тис. дол США – затримано 18-ти річного шахрая
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру 18-річному уродженцю Запорізької області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі спільниками облаштували на території Шевченківського району міста Києва фейковий пункт обміну валют. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники розмістили на сайті miniaylo.finance.ua оголошення про обмін валюти.
На вказане оголошення відреагував чоловік з дружиною, які хотіли обміняти 58 тис. доларів США. Зловмисники декілька разів змінювали місце «зустрічі», прибувши у кінцевому результаті до фейкового обмінника.
Отримавши від подружжя гроші для обміну, підозрюваний втік з приміщення через таємний вихід разом з валютою.
Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців підозрюваного затримали «по гарячих слідах».
Наразі встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суд
Пресслужба Київської міської прокуратури
Додано: Пон 21 сер, 2023 14:49
Додано: Пон 21 сер, 2023 15:24
Модератор Централізована цифрова валюта - цифровий концлагерь. Всі переваги виключно для влади в части контролю за пересічним. Нормальна цифрова валюта повинна бути як Monero, але вона не вигідна владі.
P.S. в нас є токен на правильному протоколі - KRB, але його точно не підтримають як основу криптогривні.
Додано: Пон 21 сер, 2023 17:32
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