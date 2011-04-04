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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:31
moveton написав: Дюрі-бачі написав:
Централізована цифрова валюта - цифровий концлагерь. Всі переваги виключно для влади в части контролю за пересічним.
Так в статье же и написано что для этого и нужна. Только это подаётся, как благо для борьбы с коррупцией и не уплатой налогов.
Так що буде враховувати як початок ?
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Додано: Пон 21 сер, 2023 19:57
Чи є в просторах інформація хто їх кришує або хто власник з депутатського батальйону
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Додано: Вів 22 сер, 2023 02:14
moveton написав: Дюрі-бачі написав:
Централізована цифрова валюта - цифровий концлагерь. Всі переваги виключно для влади в части контролю за пересічним.
Так в статье же и написано что для этого и нужна. Только это подаётся, как благо для борьбы с коррупцией и не уплатой налогов.
да народ сам побежит только будет маломальская замануха.
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mephala
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Додано: Вів 22 сер, 2023 02:29
mephala написав:
да народ сам побежит только будет маломальская замануха.
А какая тут народу может быть замануха? Разве что разрешат в магазинах за расчёты егривной цену выставлять немного ниже. Но это противоречит принципу единой цены вне зависимости от способа расчёта, который так упорно насаждали десятилетиями. Да и замануха так себе: Приват за эквайринг карт берёт 1.3%, а Глобус за хавчик (обычно самая скромная категория в кешбеках) 3% возвращает. Тут егривной только дороже покупателю будет.
Вот то, что морковку будут вставлять с другой стороны, т.е. все пенсии и пособия выдавать только егривной - это верю.
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