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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1740174117421743

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:31

  moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:Централізована цифрова валюта - цифровий концлагерь. Всі переваги виключно для влади в части контролю за пересічним.

Так в статье же и написано что для этого и нужна. Только это подаётся, как благо для борьбы с коррупцией и не уплатой налогов.

Так що буде враховувати як початок ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:53

НбУ вийшов на тропу війни з .... обмінками

https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/21/703444/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:57

  greenozon написав:НбУ вийшов на тропу війни з .... обмінками

https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/21/703444/

Чи є в просторах інформація хто їх кришує або хто власник з депутатського батальйону
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:02

  greenozon написав:НбУ вийшов на тропу війни з .... обмінками

https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/21/703444/

В Кийові у них де точки?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:05

  Investor_K написав:
  greenozon написав:НбУ вийшов на тропу війни з .... обмінками

https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/21/703444/

В Кийові у них де точки?

http://www.finod.com.ua/%d0%bf%d1%96%d0 ... %bb%d0%b8/
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 02:14

  moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:Централізована цифрова валюта - цифровий концлагерь. Всі переваги виключно для влади в части контролю за пересічним.

Так в статье же и написано что для этого и нужна. Только это подаётся, как благо для борьбы с коррупцией и не уплатой налогов.


да народ сам побежит только будет маломальская замануха.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 02:29

  mephala написав:да народ сам побежит только будет маломальская замануха.

А какая тут народу может быть замануха? Разве что разрешат в магазинах за расчёты егривной цену выставлять немного ниже. Но это противоречит принципу единой цены вне зависимости от способа расчёта, который так упорно насаждали десятилетиями. Да и замануха так себе: Приват за эквайринг карт берёт 1.3%, а Глобус за хавчик (обычно самая скромная категория в кешбеках) 3% возвращает. Тут егривной только дороже покупателю будет.

Вот то, что морковку будут вставлять с другой стороны, т.е. все пенсии и пособия выдавать только егривной - это верю.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:14

  moveton написав:
  mephala написав:да народ сам побежит только будет маломальская замануха.

А какая тут народу может быть замануха? Разве что разрешат в магазинах за расчёты егривной цену выставлять немного ниже. Но это противоречит принципу единой цены вне зависимости от способа расчёта, который так упорно насаждали десятилетиями. Да и замануха так себе: Приват за эквайринг карт берёт 1.3%, а Глобус за хавчик (обычно самая скромная категория в кешбеках) 3% возвращает. Тут егривной только дороже покупателю будет.

Вот то, что морковку будут вставлять с другой стороны, т.е. все пенсии и пособия выдавать только егривной - это верю.

Є гривня на є картку тільки за є послуги тільки в є магазинах ,все буде @хуЄнно!
sens
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