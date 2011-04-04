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mephala написав:да народ сам побежит только будет маломальская замануха.
А какая тут народу может быть замануха? Разве что разрешат в магазинах за расчёты егривной цену выставлять немного ниже. Но это противоречит принципу единой цены вне зависимости от способа расчёта, который так упорно насаждали десятилетиями. Да и замануха так себе: Приват за эквайринг карт берёт 1.3%, а Глобус за хавчик (обычно самая скромная категория в кешбеках) 3% возвращает. Тут егривной только дороже покупателю будет.
Вот то, что морковку будут вставлять с другой стороны, т.е. все пенсии и пособия выдавать только егривной - это верю.
mephala написав:да народ сам побежит только будет маломальская замануха.
А какая тут народу может быть замануха? Разве что разрешат в магазинах за расчёты егривной цену выставлять немного ниже. Но это противоречит принципу единой цены вне зависимости от способа расчёта, который так упорно насаждали десятилетиями. Да и замануха так себе: Приват за эквайринг карт берёт 1.3%, а Глобус за хавчик (обычно самая скромная категория в кешбеках) 3% возвращает. Тут егривной только дороже покупателю будет.
Вот то, что морковку будут вставлять с другой стороны, т.е. все пенсии и пособия выдавать только егривной - это верю.
Є гривня на є картку тільки за є послуги тільки в є магазинах ,все буде @хуЄнно!
зелені все вміють зробити і навіть дати по носу МВФ! ай да красавчіки
Після втручання в процес розгляду законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.