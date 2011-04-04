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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1741174217431744

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:02

greenozon
Про шурму - це взагалі якийсь треш.


"Растіслав Шаурма, якого спіймали на крадіжці 320 млн з бюджету, проводить антикорупційну нараду.

Минула доба. Офіс президента і сам Зеленський ніяк не реагують на розслідування.
Таке враження, що на Банковій не вважають проблемою підозру в колабораціонізмі одного з очільників офісу. І точно не вважають українців гідними почути пояснення вкрай серйозним звинуваченням".
zakrytazona

Хто такий Ростислав Шурма​
Син "регіонала" та депутата від "Опозиційного блоку" Ігоря Шурми.
У 2011-2012 рр. навчався у Московській школі управління "Сколково".

З 2006 по 2019 роках працював у структурах групи "Метінвест" на різних керівних позиціях, у томі числі з 2012 очолював "Запоріжсталь".
Паралельно з роботою на структури Ахметова, Шурма брав участь у регіональній політиці від "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку": У 2010 році обрався депутатом Донецької обласної ради від "Партії регіонів"; У 2015 році був призначений керівником Запорізької регіональної парторганізації "Опозиційного Блоку"; У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційного блоку".
Після поразки Опоблоку на виборах Шурма був звільнений керівництвом "Метінвесту" Ахметова із "Запоріжсталі".

Після цього він знайшов вихід на нову владу і став позаштатним радником голови ОП Андрія Єрмака.

У 2021 році його призначають членом наглядової ради "Укроборонпрому", а згодом заступником керівника Офісу Єрмака.

В ОП Шурма відповідає за економічну політику. Джерело: https://biz.censor.net/r3438451
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:07

  ihorsic написав:На вашу думку скільки ще пропрацює МОТОР БАНК?
живет как-то, с начала года был негатив...
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:54

  greenozon написав:зелені все вміють зробити і навіть дати по носу МВФ! ай да красавчіки

Після втручання в процес розгляду законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/22/703458/


наперсточники... зграя шахраїв :(
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