Про шурму - це взагалі якийсь треш.
"Растіслав Шаурма, якого спіймали на крадіжці 320 млн з бюджету, проводить антикорупційну нараду.
Минула доба. Офіс президента і сам Зеленський ніяк не реагують на розслідування.
Таке враження, що на Банковій не вважають проблемою підозру в колабораціонізмі одного з очільників офісу. І точно не вважають українців гідними почути пояснення вкрай серйозним звинуваченням".
zakrytazona
Хто такий Ростислав Шурма
Син "регіонала" та депутата від "Опозиційного блоку" Ігоря Шурми.
У 2011-2012 рр. навчався у Московській школі управління "Сколково".
З 2006 по 2019 роках працював у структурах групи "Метінвест" на різних керівних позиціях, у томі числі з 2012 очолював "Запоріжсталь".
Паралельно з роботою на структури Ахметова, Шурма брав участь у регіональній політиці від "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку": У 2010 році обрався депутатом Донецької обласної ради від "Партії регіонів"; У 2015 році був призначений керівником Запорізької регіональної парторганізації "Опозиційного Блоку"; У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційного блоку".
Після поразки Опоблоку на виборах Шурма був звільнений керівництвом "Метінвесту" Ахметова із "Запоріжсталі".
Після цього він знайшов вихід на нову владу і став позаштатним радником голови ОП Андрія Єрмака.
У 2021 році його призначають членом наглядової ради "Укроборонпрому", а згодом заступником керівника Офісу Єрмака.
В ОП Шурма відповідає за економічну політику. Джерело: