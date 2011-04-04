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"Растіслав Шаурма, якого спіймали на крадіжці 320 млн з бюджету, проводить антикорупційну нараду.
Минула доба. Офіс президента і сам Зеленський ніяк не реагують на розслідування. Таке враження, що на Банковій не вважають проблемою підозру в колабораціонізмі одного з очільників офісу. І точно не вважають українців гідними почути пояснення вкрай серйозним звинуваченням". zakrytazona
Хто такий Ростислав Шурма Син "регіонала" та депутата від "Опозиційного блоку" Ігоря Шурми. У 2011-2012 рр. навчався у Московській школі управління "Сколково".
З 2006 по 2019 роках працював у структурах групи "Метінвест" на різних керівних позиціях, у томі числі з 2012 очолював "Запоріжсталь". Паралельно з роботою на структури Ахметова, Шурма брав участь у регіональній політиці від "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку": У 2010 році обрався депутатом Донецької обласної ради від "Партії регіонів"; У 2015 році був призначений керівником Запорізької регіональної парторганізації "Опозиційного Блоку"; У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційного блоку". Після поразки Опоблоку на виборах Шурма був звільнений керівництвом "Метінвесту" Ахметова із "Запоріжсталі".
Після цього він знайшов вихід на нову владу і став позаштатним радником голови ОП Андрія Єрмака.
У 2021 році його призначають членом наглядової ради "Укроборонпрому", а згодом заступником керівника Офісу Єрмака.
greenozon написав:зелені все вміють зробити і навіть дати по носу МВФ! ай да красавчіки
Після втручання в процес розгляду законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.
greenozon написав:зелені все вміють зробити і навіть дати по носу МВФ! ай да красавчіки
Після втручання в процес розгляду законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.
не буду называть банк меня там сегодня запомнили не ПУМБ короче, им НБУ прислал разъясннение, что 400к без финмона - это за все время ВП , и они съехали с катушек - правда, плавно - блоков локов нет - но открыть депозит зась - свои 400к вы уже навносили...
мои ФОПовские декларации подошли, но осадочек остался, и время 2,5 часа пока финмон отвечал и проч х*йню типа выписок где взяли нал спрашивал
я к чему - есть в общем такое разъяснение, может каждый выходит по своему, но этот небольшой и дуют на воду
cohan написав:не буду называть банк меня там сегодня запомнили не ПУМБ короче, им НБУ прислал разъясннение, что 400к без финмона - это за все время ВП , и они съехали с катушек - правда, плавно - блоков локов нет - но открыть депозит зась - свои 400к вы уже навносили...
мои ФОПовские декларации подошли, но осадочек остался, и время 2,5 часа пока финмон отвечал и проч х*йню типа выписок где взяли нал спрашивал
я к чему - есть в общем такое разъяснение, может каждый выходит по своему, но этот небольшой и дуют на воду