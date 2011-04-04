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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:50

  flysoulfly написав:
  cohan написав:короче, им НБУ прислал разъясннение, что 400к без финмона - это за все время ВП
Рада обещала индифферентность до 1млн грн за год,
Восток - до 400К накопительно, за любой период .
Но это не точно.

Якщо шо то по рахунку 7 разів куплено на депозит,фактично внесено та знято більше 140хххх у гривні,це по Восток, Зара скирдую на рахунок безготівково, безкоштовно,до 11 заїду та оформлу щоб у грудні отримати франкліни або Лесі, якщо по курсу
sens
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