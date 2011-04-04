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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 10:50
flysoulfly написав: cohan написав:
короче, им НБУ прислал разъясннение, что 400к без финмона - это за все время ВП
Рада обещала индифферентность до 1млн грн за год
,
Восток - до 400К накопительно, за любой период
.
Но это не точно.
Якщо шо то по рахунку 7 разів куплено на депозит,фактично внесено та знято більше 140хххх у гривні,це по Восток, Зара скирдую на рахунок безготівково, безкоштовно,до 11 заїду та оформлу щоб у грудні отримати франкліни або Лесі, якщо по курсу
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