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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:50

  flysoulfly написав:
  cohan написав:короче, им НБУ прислал разъясннение, что 400к без финмона - это за все время ВП
Рада обещала индифферентность до 1млн грн за год,
Восток - до 400К накопительно, за любой период .
Но это не точно.

Якщо шо то по рахунку 7 разів куплено на депозит,фактично внесено та знято більше 140хххх у гривні,це по Восток, Зара скирдую на рахунок безготівково, безкоштовно,до 11 заїду та оформлу щоб у грудні отримати франкліни або Лесі, якщо по курсу
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:33

​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
 
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину, який організував незаконну діяльність зі зберігання, перевезення та збуту підроблених грошей (ст. 199 КК України).
 
За даними слідства, мешканець Закарпатської області налагодив у столиці збут підроблених американських доларів високої якості.
 
Підроблені 100-доларові купюри він реалізовував за 60 % від їх номінальної вартості.
 
Під час документування злочину правоохоронці провели оперативну закупку підробленої валюти та затримали чоловіка.
 
У ході проведених обшуків у нього вилучили 70 тис доларів США, з них 50 тис доларів виявилися з ознаками підроблення.
 
Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
 
У межах слідства встановлюються канали надходження та збуту підробленої валюти.
 
Досудове розслідування здійснюється детективами теруправління БЕБ у місті Києві за оперативного супроводу оперативних працівників Департаменту захисту національної державності СБУ.
 
Пресслужба Київської міської прокуратури
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:41

  sens написав:​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
 

интересно, синие или зеленые :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:43

  cohan написав:
  sens написав:​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
 

интересно, синие или зеленые :mrgreen:

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sens
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