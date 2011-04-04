Якщо шо то по рахунку 7 разів куплено на депозит,фактично внесено та знято більше 140хххх у гривні,це по Восток, Зара скирдую на рахунок безготівково, безкоштовно,до 11 заїду та оформлу щоб у грудні отримати франкліни або Лесі, якщо по курсу
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:50
Якщо шо то по рахунку 7 разів куплено на депозит,фактично внесено та знято більше 140хххх у гривні,це по Восток, Зара скирдую на рахунок безготівково, безкоштовно,до 11 заїду та оформлу щоб у грудні отримати франкліни або Лесі, якщо по курсу
Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:33
У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину, який організував незаконну діяльність зі зберігання, перевезення та збуту підроблених грошей (ст. 199 КК України).
За даними слідства, мешканець Закарпатської області налагодив у столиці збут підроблених американських доларів високої якості.
Підроблені 100-доларові купюри він реалізовував за 60 % від їх номінальної вартості.
Під час документування злочину правоохоронці провели оперативну закупку підробленої валюти та затримали чоловіка.
У ході проведених обшуків у нього вилучили 70 тис доларів США, з них 50 тис доларів виявилися з ознаками підроблення.
Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
У межах слідства встановлюються канали надходження та збуту підробленої валюти.
Досудове розслідування здійснюється детективами теруправління БЕБ у місті Києві за оперативного супроводу оперативних працівників Департаменту захисту національної державності СБУ.
Пресслужба Київської міської прокуратури
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:41
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:43
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