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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1743174417451746>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:50

  flysoulfly написав:
  cohan написав:короче, им НБУ прислал разъясннение, что 400к без финмона - это за все время ВП
Рада обещала индифферентность до 1млн грн за год,
Восток - до 400К накопительно, за любой период .
Но это не точно.

Якщо шо то по рахунку 7 разів куплено на депозит,фактично внесено та знято більше 140хххх у гривні,це по Восток, Зара скирдую на рахунок безготівково, безкоштовно,до 11 заїду та оформлу щоб у грудні отримати франкліни або Лесі, якщо по курсу
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:33

​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
 
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину, який організував незаконну діяльність зі зберігання, перевезення та збуту підроблених грошей (ст. 199 КК України).
 
За даними слідства, мешканець Закарпатської області налагодив у столиці збут підроблених американських доларів високої якості.
 
Підроблені 100-доларові купюри він реалізовував за 60 % від їх номінальної вартості.
 
Під час документування злочину правоохоронці провели оперативну закупку підробленої валюти та затримали чоловіка.
 
У ході проведених обшуків у нього вилучили 70 тис доларів США, з них 50 тис доларів виявилися з ознаками підроблення.
 
Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
 
У межах слідства встановлюються канали надходження та збуту підробленої валюти.
 
Досудове розслідування здійснюється детективами теруправління БЕБ у місті Києві за оперативного супроводу оперативних працівників Департаменту захисту національної державності СБУ.
 
Пресслужба Київської міської прокуратури
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:41

  sens написав:​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
 

интересно, синие или зеленые :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:43

  cohan написав:
  sens написав:​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
 

интересно, синие или зеленые :mrgreen:

Підроблені
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:56

  cohan написав:
  sens написав:​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
 

интересно, синие или зеленые :mrgreen:

Красные юбилейные!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:22

  sens написав:Підроблені

Наверное, на слишком хорошей бумаге спалились. Как там у Булгакова было:
...перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек – зеленый игральный крап:
«Знак державноi скарбницi
50 карбованцiв
ходит нарiвнi з кредитовыми бiлетами».

На крапе – селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись:
«За фальшування караеться тюрмою»,

уверенная подпись:
«Директор державноi скарбницi Лебiдь-Юрчик».

Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебiдя-Юрчика и ласково – на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее – предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз-Ефрон. Уют.

Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же пятнадцать «катеринок», девять «петров», десять «Николаев первых», три бриллиантовых кольца, брошь, Анна и два Станислава.

В тайничке № 2 – двадцать «катеринок», десять «петров», двадцать пять серебряных ложек, золотые часы с цепью, три портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), пятьдесят золотых десяток, солонки, футляр с серебром на шесть персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).

Третий тайник – чердак: две четверти от трубы на северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, сто восемьдесят три золотых десятки, на двадцать пять тысяч процентных бумаг.

Лебiдь-Юрчик – на текущие расходы.

Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел.

– Фальшування, фальшування, – злобно заворчал он, качая головой, – вот горе-то. А?

Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке – раз. В четвертом десятке – две, в шестом – две, в девятом – подряд три бумажки несомненно таких, за которые Лебiдь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных – перевернутой запятой и двух точек, и бумага лучше, чем Лебiдевская. Василиса глядел на свет, и Лебiдь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.

– Извозчику завтра вечером одну, – разговаривал сам с собой Василиса, – все равно ехать, и, конечно, на базар.

Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:34

  cohan написав:
  sens написав:​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
 

интересно, синие или зеленые :mrgreen:


https://esbu.gov.ua/news/u-stolytsi-beb-vykrylo-falshyvomonetnykiv-iaki-planuvaly-prodaty-pivmiliona-pidroblenykh-dolariv-ssha
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:31

  Investor_K написав:
  mephala"[quote="5613918:sens написав:​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США
 

интересно, синие или зеленые :mrgreen:


https://esbu.gov.ua/news/u-stolytsi-beb-vykrylo-falshyvomonetnykiv-iaki-planuvaly-prodaty-pivmiliona-pidroblenykh-dolariv-ssha[/quote]
2006 рік - цей рік побляє мій друг sens[/quote]

що таке побляє,це справді законно? ) в 2006 немає нічого поганого ,якщо банкнота ціла ,немає подряпин та затертості. Сьогодні на Подолі бачив курс 37-50/38-60. Беруть і 2006. Є все одно сенс продавати бакс по 38-10 і розміщати бакси на депозит від 37-00 до 37-50. Все одно більше чим 1,5% річних
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:38

свіжий депо-огляд, малі банки
макс 19% гривня

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-230823/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:48

для тих, хто працює з n+1 аккаунтом

ДО УВАГИ

Пенсионеров, которые не будут получать или не будут тратить деньги со своего пенсионного счета в течение 6 месяцев, могут лишить пенсии.

Это, а также еще четыре дополнительных основания для прекращения выплаты пенсии предусматривает законопроект №9453, который Верховная рада приняла в первом чтении.
Goodman
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