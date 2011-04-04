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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:54
а Кредит Дніпро який банк: не малий?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:06
за-ши-би-сь
ну теперь и 2006 все сразу нах
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flysoulfly
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