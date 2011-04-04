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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1743174417451746

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 202
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:54

  greenozon написав:свіжий депо-огляд, малі банки
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-230823/

а Кредит Дніпро який банк: не малий?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:06

​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США


https://esbu.gov.ua/news/u-stolytsi-beb-vykrylo-falshyvomonetnykiv-iaki-planuvaly-prodaty-pivmiliona-pidroblenykh-dolariv-ssha

за-ши-би-сь :mrgreen:
ну теперь и 2006 все сразу нах :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 08:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброе утро. В каких банках более менее нормальные проценты на депозит со свободным снятием или очень короткие? Сенс снизил до 8 на трёхдневные
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 08:43

  Алексей77 написав:Доброе утро. В каких банках более менее нормальные проценты на депозит со свободным снятием или очень короткие? Сенс снизил до 8 на трёхдневные

Спорт та ізі на залишок по "ощадному" 10% річних, спорт, на мою думку, краще, бо виплати раз на тиждень та в ізі, як і у тасі, не нараховується на 100 грн
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 09:10

  Алексей77 написав:Доброе утро. В каких банках более менее нормальные проценты на депозит со свободным снятием или очень короткие? Сенс снизил до 8 на трёхдневные
>>> см.здесь
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