greenozon написав:свіжий депо-огляд, малі банки
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-230823/
а Кредит Дніпро який банк: не малий?
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:54
а Кредит Дніпро який банк: не малий?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:06
за-ши-би-сь
ну теперь и 2006 все сразу нах
Додано: Суб 26 сер, 2023 08:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброе утро. В каких банках более менее нормальные проценты на депозит со свободным снятием или очень короткие? Сенс снизил до 8 на трёхдневные
Додано: Суб 26 сер, 2023 08:43
Спорт та ізі на залишок по "ощадному" 10% річних, спорт, на мою думку, краще, бо виплати раз на тиждень та в ізі, як і у тасі, не нараховується на 100 грн
Додано: Суб 26 сер, 2023 09:10
>>> см.здесь
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