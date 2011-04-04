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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1743174417451746

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 202
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:54

  greenozon написав:свіжий депо-огляд, малі банки
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-230823/

а Кредит Дніпро який банк: не малий?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:06

​​У Києві викрили чоловіка з 50 тисячами підроблених доларів США


https://esbu.gov.ua/news/u-stolytsi-beb-vykrylo-falshyvomonetnykiv-iaki-planuvaly-prodaty-pivmiliona-pidroblenykh-dolariv-ssha

за-ши-би-сь :mrgreen:
ну теперь и 2006 все сразу нах :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 08:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброе утро. В каких банках более менее нормальные проценты на депозит со свободным снятием или очень короткие? Сенс снизил до 8 на трёхдневные
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 08:43

  Алексей77 написав:Доброе утро. В каких банках более менее нормальные проценты на депозит со свободным снятием или очень короткие? Сенс снизил до 8 на трёхдневные

Спорт та ізі на залишок по "ощадному" 10% річних, спорт, на мою думку, краще, бо виплати раз на тиждень та в ізі, як і у тасі, не нараховується на 100 грн
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 09:10

  Алексей77 написав:Доброе утро. В каких банках более менее нормальные проценты на депозит со свободным снятием или очень короткие? Сенс снизил до 8 на трёхдневные
>>> см.здесь
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:13

  Goodman написав:ДО УВАГИ

Пенсионеров, которые не будут получать или не будут тратить деньги со своего пенсионного счета в течение 6 месяцев, могут лишить пенсии.

Это, а также еще четыре дополнительных основания для прекращения выплаты пенсии предусматривает законопроект №9453, который Верховная рада приняла в первом чтении.

Як зробити військовим перерахунок пенсії за період з 2018 до квітня 2019 без суду ? Це просто під0р@си ! Мені треба чекати буде від 4 років,щоб отримати своє,а тут піврочки і посилають за мацквою
sens
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  greenozon написав:свіжий депо-огляд, малі банки
макс 19% гривня

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-230823/

Де 3/4,авангард і т.д.? Автор рекламує щось одне
sens
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 19:44

В Україні може з’явитися новий податок – на надмірно високі прибутки в банках
:arrow: https://forbes.ua/money/podilitisya-nes ... 2023-15628
:arrow: https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrayini- ... 74140.html
ТИХИЙ
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