greenozon написав:свіжий депо-огляд, малі банки
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-230823/
а Кредит Дніпро який банк: не малий?
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:54
а Кредит Дніпро який банк: не малий?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:06
за-ши-би-сь
ну теперь и 2006 все сразу нах
Додано: Суб 26 сер, 2023 08:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброе утро. В каких банках более менее нормальные проценты на депозит со свободным снятием или очень короткие? Сенс снизил до 8 на трёхдневные
Додано: Суб 26 сер, 2023 08:43
Спорт та ізі на залишок по "ощадному" 10% річних, спорт, на мою думку, краще, бо виплати раз на тиждень та в ізі, як і у тасі, не нараховується на 100 грн
Додано: Суб 26 сер, 2023 09:10
>>> см.здесь
Додано: Суб 26 сер, 2023 11:13
Як зробити військовим перерахунок пенсії за період з 2018 до квітня 2019 без суду ? Це просто під0р@си ! Мені треба чекати буде від 4 років,щоб отримати своє,а тут піврочки і посилають за мацквою
Додано: Суб 26 сер, 2023 11:16
Де 3/4,авангард і т.д.? Автор рекламує щось одне
Додано: Нед 27 сер, 2023 19:44
В Україні може з’явитися новий податок – на надмірно високі прибутки в банках
Додано: Нед 27 сер, 2023 21:11
Правильно.
Нужно больше налогов.
Геройски упрощать налогообложение будем потом.
П.С.
Выходит как-то так, что банки виноваты в том, что купили ОВГЗ.
Перекрывает ли та прибыль инфляцию?
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