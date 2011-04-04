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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1744174517461747

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 203
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:57

Помогите, пожалуйста, решить две проблемы:
1) Изи по жалобе заблочил счет и расторг отношения. Дал реквизиты для перевода. Пумб отказался принять, но мой счет заблочил и хочет чтобы я за 10 лет подтвердил доходы. Да, с 2013 года. Как их можно подтвердить/сделать доки и какие?
2)Так как пумб отказал в платеже, деньги пришли на Абанк с формулировкой -расторжение договора по ст.15 Закона про легализацию и Абанк-даже не разбираясь говорит пиши на расторжение. Но, как-только я укажу другой банк, так сразу же получу там проблемы. Вопрос как получить с абанка-сумма ерунда, до 150 евро в грн
Alex7722
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 00:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Alex7722 написав:Да, с 2013 года. Как их можно подтвердить/сделать доки и какие?

В Дії сформувати довідку ОК-7 і відправити в банк.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 06:26

  Alex7722 написав:как-только я укажу другой банк, так сразу же получу там проблемы. Вопрос как получить с абанка-сумма ерунда, до 150 евро в грн

Думаю у вас два шляхи:
1. Спробувати домовитись з банком про отримання суми готівкою. Мотивуйте, що у вас немає рахунків в інших банках. Ті що були вже закриті. Сподіваюсь спрацює.
2. Якщо не спрацює залишити ці кошти банку. Сума дійсно не така велика, щоб через неї послідовно отримати розрив ділових відносин абсолютно с усіма банками.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 07:20

  Alien написав:
  Alex7722 написав:как-только я укажу другой банк, так сразу же получу там проблемы. Вопрос как получить с абанка-сумма ерунда, до 150 евро в грн

Думаю у вас два шляхи:
1. Спробувати домовитись з банком про отримання суми готівкою. Мотивуйте, що у вас немає рахунків в інших банках. Ті що були вже закриті. Сподіваюсь спрацює.
2. Якщо не спрацює залишити ці кошти банку. Сума дійсно не така велика, щоб через неї послідовно отримати розрив ділових відносин абсолютно с усіма банками.

Є третій варіант це донат,не прибутково,залишаться варіанти для обслуговування
sens
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