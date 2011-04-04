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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:57
Помогите, пожалуйста, решить две проблемы:
1) Изи по жалобе заблочил счет и расторг отношения. Дал реквизиты для перевода. Пумб отказался принять, но мой счет заблочил и хочет чтобы я за 10 лет подтвердил доходы. Да, с 2013 года. Как их можно подтвердить/сделать доки и какие?
2)Так как пумб отказал в платеже, деньги пришли на Абанк с формулировкой -расторжение договора по ст.15 Закона про легализацию и Абанк-даже не разбираясь говорит пиши на расторжение. Но, как-только я укажу другой банк, так сразу же получу там проблемы. Вопрос как получить с абанка-сумма ерунда, до 150 евро в грн
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Alex7722
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Додано: Пон 28 сер, 2023 00:44
Alex7722 написав:
Да, с 2013 года. Как их можно подтвердить/сделать доки и какие?
В Дії сформувати довідку ОК-7 і відправити в банк.
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Danik
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Додано: Пон 28 сер, 2023 06:26
Alex7722 написав:
как-только я укажу другой банк, так сразу же получу там проблемы. Вопрос как получить с абанка-сумма ерунда, до 150 евро в грн
Думаю у вас два шляхи:
1. Спробувати домовитись з банком про отримання суми готівкою. Мотивуйте, що у вас немає рахунків в інших банках. Ті що були вже закриті. Сподіваюсь спрацює.
2. Якщо не спрацює залишити ці кошти банку. Сума дійсно не така велика, щоб через неї послідовно отримати розрив ділових відносин абсолютно с усіма банками.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 07:20
Alien написав: Alex7722 написав:
как-только я укажу другой банк, так сразу же получу там проблемы. Вопрос как получить с абанка-сумма ерунда, до 150 евро в грн
Думаю у вас два шляхи:
1. Спробувати домовитись з банком про отримання суми готівкою. Мотивуйте, що у вас немає рахунків в інших банках. Ті що були вже закриті. Сподіваюсь спрацює.
2. Якщо не спрацює залишити ці кошти банку. Сума дійсно не така велика, щоб через неї послідовно отримати розрив ділових відносин абсолютно с усіма банками.
Є третій варіант це донат,не прибутково,залишаться варіанти для обслуговування
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Додано: Пон 28 сер, 2023 08:32
Alex7722 написав:
Помогите, пожалуйста, решить две проблемы:
Чем же вы так Изи насолили, что он вас выгнал???
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Додано: Пон 28 сер, 2023 11:18
Игорь Алексеевич
обычная мошенническая схема-жалоба от клиента, банк блокирует и дальше ничего не разбирается. А мошенник думает что ему вернут деньги
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Alex7722
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Додано: Пон 28 сер, 2023 11:19
Danik написав: Alex7722 написав:
Да, с 2013 года. Как их можно подтвердить/сделать доки и какие?
В Дії сформувати довідку ОК-7 і відправити в банк.
официальных доходов нет. Как сделать?
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Alex7722
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Додано: Пон 28 сер, 2023 12:17
Alex7722 написав:
обычная мошенническая схема-жалоба от клиента, банк блокирует и дальше ничего не разбирается. А мошенник думает что ему вернут деньги
А интересно, как скоро
изики блочат счет своего клиента по, скорее всего, ничем не доказанной жалобе какого-то левого васи?
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Додано: Пон 28 сер, 2023 12:26
Alex7722 написав: Danik написав: Alex7722 написав:
Да, с 2013 года. Как их можно подтвердить/сделать доки и какие?
В Дії сформувати довідку ОК-7 і відправити в банк.
официальных доходов нет. Как сделать?
никак,
т.е. без толку.
Отправьте деньги себе на какой-то "ненужный" банк (открыть депо там) ,
например, может, явно скатывающийся к ВА с выплатой через месяц из ФГВФО
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Додано: Пон 28 сер, 2023 12:36
flysoulfly написав: Alex7722 написав:
обычная мошенническая схема-жалоба от клиента, банк блокирует и дальше ничего не разбирается. А мошенник думает что ему вернут деньги
А интересно, как скоро
изики блочат счет своего клиента по, скорее всего, ничем не доказанной жалобе какого-то левого васи?
никак
думаю, там совокупность признаков, и первый, скорее всего - или Бинанс или плохая прописка, прописка сейчас приравнена к дропам практически, без истории отношений банки стараются отделаться от такого клиента
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