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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1745174617471748

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 203
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:59

до кінця літа хто грає в гру "Бонус до депозиту" - два банки до 20%

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... 1560921667
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:50

  greenozon написав:до кінця літа хто грає в гру "Бонус до депозиту" - два банки до 20%

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... 1560921667


Колеги з Мінфіну до Дня Незалежності України запровадили акцію та з 25.08.2023 по 31.08.2023 збільшили розмір бонусу по таких банках: sportbank, Піреус Банк, Кліринговий Дім, Кредитвест Банк.

Тож до кінця серпня можна отримати до +2% річних бонусу, оформивши онлайн заявку на Мінфіні та виконавши умови програми

Долучайтесь до учасників програми і встигніть заробити на депозитах більше!
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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