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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 13:59
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Додано: Пон 28 сер, 2023 14:50
Колеги з Мінфіну до Дня Незалежності України запровадили акцію та з 25.08.2023 по 31.08.2023 збільшили розмір бонусу по таких банках: sportbank, Піреус Банк, Кліринговий Дім, Кредитвест Банк.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 15:04
Re: Байки про банки і не тільки....
скажите пожалуйста какие карты банковськие я могу открыть удаленно ?
Додано: Пон 28 сер, 2023 17:22
Піреус цікавий.
До речі, чи можна з нього безнально вийти без комісій?
Додано: Пон 28 сер, 2023 19:23
Валютні гуру. Таке питання.
Чи є можливість зарані дізнатись розмір комісії при знятті кеш доларів з доларової картки українського банку у різних країнах у різних банках?
Зрозуміло що є комісія самого українського банку. Але ще є банки, які видають , то беруть свою комсу. Як її дізнатись?
Може є якийсь агрегатор чи додаток, де вбиваєш банк-емітент, банк-банкомат, країна, сума - і вуаля, відома комісія!!
Сьогодні колега зняв 2.5 тис дол , так комісія була щось 60 та 70 (з чимось ) відповідно з одного боку, і іншого боку. Жах просто.
Додано: Пон 28 сер, 2023 19:48
Відкрив заявку раніше,є власний збільшений промокод. Чи треба по-новому робити заяву,щоб отримати+2% та збільшену суму по промокоду ??
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