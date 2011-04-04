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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1746174717481749>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 203
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:59

до кінця літа хто грає в гру "Бонус до депозиту" - два банки до 20%

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... 1560921667
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:50

  greenozon написав:до кінця літа хто грає в гру "Бонус до депозиту" - два банки до 20%

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... 1560921667


Колеги з Мінфіну до Дня Незалежності України запровадили акцію та з 25.08.2023 по 31.08.2023 збільшили розмір бонусу по таких банках: sportbank, Піреус Банк, Кліринговий Дім, Кредитвест Банк.

Тож до кінця серпня можна отримати до +2% річних бонусу, оформивши онлайн заявку на Мінфіні та виконавши умови програми

Долучайтесь до учасників програми і встигніть заробити на депозитах більше!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:04

Re: Байки про банки і не тільки....

скажите пожалуйста какие карты банковськие я могу открыть удаленно ?
rgkmssm
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:56

flysoulfly
Есть такие банки на примете? :D Кому не долго осталось :)
Alex7722
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:22

  greenozon написав:до кінця літа хто грає в гру "Бонус до депозиту" - два банки до 20%

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... 1560921667


Піреус цікавий.
До речі, чи можна з нього безнально вийти без комісій?
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:23

Валютні гуру. Таке питання.
Чи є можливість зарані дізнатись розмір комісії при знятті кеш доларів з доларової картки українського банку у різних країнах у різних банках?
Зрозуміло що є комісія самого українського банку. Але ще є банки, які видають , то беруть свою комсу. Як її дізнатись?
Може є якийсь агрегатор чи додаток, де вбиваєш банк-емітент, банк-банкомат, країна, сума - і вуаля, відома комісія!!

Сьогодні колега зняв 2.5 тис дол , так комісія була щось 60 та 70 (з чимось ) відповідно з одного боку, і іншого боку. Жах просто.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:48

  Ірина_ написав:
  greenozon написав:до кінця літа хто грає в гру "Бонус до депозиту" - два банки до 20%

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... 1560921667


Колеги з Мінфіну до Дня Незалежності України запровадили акцію та з 25.08.2023 по 31.08.2023 збільшили розмір бонусу по таких банках: sportbank, Піреус Банк, Кліринговий Дім, Кредитвест Банк.

Тож до кінця серпня можна отримати до +2% річних бонусу, оформивши онлайн заявку на Мінфіні та виконавши умови програми

Долучайтесь до учасників програми і встигніть заробити на депозитах більше!

Відкрив заявку раніше,є власний збільшений промокод. Чи треба по-новому робити заяву,щоб отримати+2% та збільшену суму по промокоду ??
sens
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:58

пані та панове депозитчики,
час стовбового дворянства!

https://news.finance.ua/ua/analityk-zay ... zhuvatysya
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:24

Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів. З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Нагадаємо, що такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року. Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів. Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2023 року № 104 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 29 серпня 2023 року

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaks ... nih-kursiv


Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
По завтрашньому!
Amethyst
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