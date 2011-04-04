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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:33
Amethyst написав: Evgeny написав:
Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
По завтрашньому!
Це було рік тому
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:47
Evgeny написав:
Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
Ну це ж очевидно - по курсу продажу конкретного банку де ви будете цю валюту купувати. Тобто у вас буде опція - ви зможете купити валюти в місяць не білше ніж на 50000 грн. А курс вже буде визначати сам банк в залежності від ринкових обставин.
Вангую що курс продажу на "3-міс. депозит" і "сьогодні-на сьогадні" в банках будуть достатньо суттєво відрізнятись.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:51
Alien написав: Evgeny написав:
Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
Ну це ж очевидно - по курсу продажу конкретного банку де ви будете цю валюту купувати. Тобто у вас буде опція - ви зможете купити валюти в місяць не білше ніж на 50000 грн. А курс вже буде визначати сам банк в залежності від ринкових обставин.
Вангую що курс продажу на "3-міс. депозит" і "сьогодні-на сьогадні" в банках будуть достатньо суттєво відрізнятись.
Посмотрим. Олег Гороховский написал что через 3 часа, а именно с 1 часа ночи они запустят продажу долларов. ( курс не указал )
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:49
Hotab написав:
Валютні гуру. Таке питання.
Чи є можливість зарані дізнатись розмір комісії при знятті кеш доларів з доларової картки українського банку у різних країнах у різних банках?
Зрозуміло що є комісія самого українського банку. Але ще є банки, які видають , то беруть свою комсу. Як її дізнатись?
Може є якийсь агрегатор чи додаток, де вбиваєш банк-емітент, банк-банкомат, країна, сума - і вуаля, відома комісія!!
Сьогодні колега зняв 2.5 тис дол , так комісія була щось 60 та 70 (з чимось ) відповідно з одного боку, і іншого боку. Жах просто.
Знімав у Норвегії місяців з десять тому, за раз давало десь 900 чи 950$ (до 10000 крон), комісія була 30 крон, на той час це було 3$. Давали купюри по 50 або 20 , але всі новенькі.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 07:28
А где сейчас можно открыть столбы с неограниченным пополнением?
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ramaz
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Додано: Вів 29 сер, 2023 08:11
ramaz написав:
А где сейчас можно открыть столбы с неограниченным пополнением?
Ще мабуть умова _ поповнення у будь_який час
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:36
sens написав:
умова _ поповнення у будь_який час
Рудий зменшив в 10 разів початковий внесок. Поповнення без обмежень
Спортсмени відсьогодні на деякі терміни зменшили відсоткові ставки
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:01
kulikrom написав:
Рудий зменшив в 10 разів початковий внесок. Поповнення без обмежень
"Рудий" - це пумба?
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flysoulfly
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:32
flysoulfly написав: kulikrom написав:
Рудий зменшив в 10 разів початковий внесок. Поповнення без обмежень
"Рудий" - це пумба?
Так.
Див. тут
i тут
.
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