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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1746174717481749

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 204
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:33

  Amethyst написав:
  Evgeny написав:Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
По завтрашньому!

Це було рік тому
sens
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
Ну це ж очевидно - по курсу продажу конкретного банку де ви будете цю валюту купувати. Тобто у вас буде опція - ви зможете купити валюти в місяць не білше ніж на 50000 грн. А курс вже буде визначати сам банк в залежності від ринкових обставин.
Вангую що курс продажу на "3-міс. депозит" і "сьогодні-на сьогадні" в банках будуть достатньо суттєво відрізнятись.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:51

  Alien написав:
  Evgeny написав:Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
Ну це ж очевидно - по курсу продажу конкретного банку де ви будете цю валюту купувати. Тобто у вас буде опція - ви зможете купити валюти в місяць не білше ніж на 50000 грн. А курс вже буде визначати сам банк в залежності від ринкових обставин.
Вангую що курс продажу на "3-міс. депозит" і "сьогодні-на сьогадні" в банках будуть достатньо суттєво відрізнятись.


Посмотрим. Олег Гороховский написал что через 3 часа, а именно с 1 часа ночи они запустят продажу долларов. ( курс не указал )
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:49

  Hotab написав:Валютні гуру. Таке питання.
Чи є можливість зарані дізнатись розмір комісії при знятті кеш доларів з доларової картки українського банку у різних країнах у різних банках?
Зрозуміло що є комісія самого українського банку. Але ще є банки, які видають , то беруть свою комсу. Як її дізнатись?
Може є якийсь агрегатор чи додаток, де вбиваєш банк-емітент, банк-банкомат, країна, сума - і вуаля, відома комісія!!

Сьогодні колега зняв 2.5 тис дол , так комісія була щось 60 та 70 (з чимось ) відповідно з одного боку, і іншого боку. Жах просто.

Знімав у Норвегії місяців з десять тому, за раз давало десь 900 чи 950$ (до 10000 крон), комісія була 30 крон, на той час це було 3$. Давали купюри по 50 або 20 , але всі новенькі.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 07:28

  greenozon написав:пані та панове депозитчики,
час стовбового дворянства!

https://news.finance.ua/ua/analityk-zay ... zhuvatysya

А где сейчас можно открыть столбы с неограниченным пополнением?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:11

  ramaz написав:
  greenozon написав:пані та панове депозитчики,
час стовбового дворянства!

https://news.finance.ua/ua/analityk-zay ... zhuvatysya

А где сейчас можно открыть столбы с неограниченным пополнением?

Ще мабуть умова _ поповнення у будь_який час
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:36

  sens написав:умова _ поповнення у будь_який час

Рудий зменшив в 10 разів початковий внесок. Поповнення без обмежень
Спортсмени відсьогодні на деякі терміни зменшили відсоткові ставки
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:01

  kulikrom написав:Рудий зменшив в 10 разів початковий внесок. Поповнення без обмежень
"Рудий" - це пумба?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:32

  flysoulfly написав:
  kulikrom написав:Рудий зменшив в 10 разів початковий внесок. Поповнення без обмежень
"Рудий" - це пумба?
Так.
Див. тут i тут.
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