Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Evgeny написав:Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
Ну це ж очевидно - по курсу продажу конкретного банку де ви будете цю валюту купувати. Тобто у вас буде опція - ви зможете купити валюти в місяць не білше ніж на 50000 грн. А курс вже буде визначати сам банк в залежності від ринкових обставин. Вангую що курс продажу на "3-міс. депозит" і "сьогодні-на сьогадні" в банках будуть достатньо суттєво відрізнятись.
Evgeny написав:Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?
Ну це ж очевидно - по курсу продажу конкретного банку де ви будете цю валюту купувати. Тобто у вас буде опція - ви зможете купити валюти в місяць не білше ніж на 50000 грн. А курс вже буде визначати сам банк в залежності від ринкових обставин. Вангую що курс продажу на "3-міс. депозит" і "сьогодні-на сьогадні" в банках будуть достатньо суттєво відрізнятись.
Посмотрим. Олег Гороховский написал что через 3 часа, а именно с 1 часа ночи они запустят продажу долларов. ( курс не указал )
Hotab написав:Валютні гуру. Таке питання. Чи є можливість зарані дізнатись розмір комісії при знятті кеш доларів з доларової картки українського банку у різних країнах у різних банках? Зрозуміло що є комісія самого українського банку. Але ще є банки, які видають , то беруть свою комсу. Як її дізнатись? Може є якийсь агрегатор чи додаток, де вбиваєш банк-емітент, банк-банкомат, країна, сума - і вуаля, відома комісія!!
Сьогодні колега зняв 2.5 тис дол , так комісія була щось 60 та 70 (з чимось ) відповідно з одного боку, і іншого боку. Жах просто.
Знімав у Норвегії місяців з десять тому, за раз давало десь 900 чи 950$ (до 10000 крон), комісія була 30 крон, на той час це було 3$. Давали купюри по 50 або 20 , але всі новенькі.