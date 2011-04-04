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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1747174817491750

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 204
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:03

  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
згадується тут https://youtu.be/uEwYYGRfy7g

через Приват? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:18

  Shaman написав:
  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
згадується тут https://youtu.be/uEwYYGRfy7g

через Приват? :D

"в течение 2013-2020 годов"
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:34

  J написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
згадується тут https://youtu.be/uEwYYGRfy7g

через Приват? :D

"в течение 2013-2020 годов"

Тоді через Півня :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:18

  Amethyst написав:,
Тоді через Півня :mrgreen:

за Раду можна не хвилюватися ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:21

  J написав:
  Amethyst написав:,
Тоді через Півня :mrgreen:

за Раду можна не хвилюватися ?

за Раду вже перехвилювалися, я вирішив з нею не контачити :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 00:08

  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
в реале - думаю, почти через все :mrgreen:
Шо теперь делать? А? Шо? Кофе идти пить :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 00:12

  Amethyst написав:
  J написав:за Раду можна не хвилюватися ?

за Раду вже перехвилювалися
где, когда?
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