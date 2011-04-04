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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 вер, 2023 14:03
через Приват?
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Shaman
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:18
Shaman написав:
через Приват?
"в течение 2013-2020 годов"
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Amethyst
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:18
Amethyst написав:
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Тоді через Півня
за Раду можна не хвилюватися ?
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J
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:21
J написав: Amethyst написав:
,
Тоді через Півня
за Раду можна не хвилюватися ?
за Раду вже перехвилювалися, я вирішив з нею не контачити
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Amethyst
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Додано: Пон 04 вер, 2023 00:08
greenozon написав:
через які банки коломша відмив пів мільярда?
в реале - думаю, почти через все
Шо теперь делать? А? Шо? Кофе идти пить
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Додано: Пон 04 вер, 2023 00:12
Amethyst написав: J написав:
за Раду можна не хвилюватися ?
за Раду вже перехвилювалися
где, когда?
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