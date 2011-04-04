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основні питання в цій справі до транзакцій, які пройшли через Айбокс банк
За версією слідства, перший етап цього плану виглядав наступним чином. 1. Імітовано внесення Коломойським до каси головного офісу ПриватБанку готівкових коштів у розмірі 949 млн грн. 2. Співробітник ПриватБанку через систему Промінь та інформаційно-ділінговий сервіс банку підтвердив, що ці кошти були внесені олігархом, хоча фактично цього не відбулося. 3. Ці кошти у безготівковій форму були зараховані на рахунок Коломойського у ПриватБанку. 4. На підставі чотирьох кредитних договорів від 05.02.2013, 18.03.2013, 18.04.2013 та 19.04.2013, де поручителем виступав особисто Коломойський, співробітник ПриватБанку перерахував 600 млн грн з рахунку олігарха, куди йому були зараховані фіктивні кошти, на рахунок Нафтохімік Прикарпаття. Це створило кредиторську заборгованість цього підприємства перед Коломойським як фізособою. 5. Далі у період 2014—2020 рр. Коломойський спрямував низку вимог до заводу Нафтохімік Прикарпаття щодо повернення цього боргу. 6. Підприємство, діючи на вимогу Коломойського, у період з 22 травня по 16 жовтня 2020 року, зі своїх рахунків в Айбокс та Конкорд Банку перерахували на рахунок Коломойського в Айбокс Банку 572,24 млн грн штучно створеного боргу.
1. Коломойський надав розпорядження в Айбокс Банк на купівлю євро на гроші, отримані від заводу Нафтохімік Прикарпаття. 2. Закуплені євро Айбокс Банк, за дорученням Коломойського, переводить на закордонні рахунки інших осіб за надані юридичні послуги ... Таким чином, за версією слідчих, бізнесмен легалізував кошти, отримані злочинним шляхом. Усього — близько 25,5 млн євро.