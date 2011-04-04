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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1747174817491750

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 204
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:03

  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
згадується тут https://youtu.be/uEwYYGRfy7g

через Приват? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:18

  Shaman написав:
  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
згадується тут https://youtu.be/uEwYYGRfy7g

через Приват? :D

"в течение 2013-2020 годов"
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:34

  J написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
згадується тут https://youtu.be/uEwYYGRfy7g

через Приват? :D

"в течение 2013-2020 годов"

Тоді через Півня :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:18

  Amethyst написав:,
Тоді через Півня :mrgreen:

за Раду можна не хвилюватися ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:21

  J написав:
  Amethyst написав:,
Тоді через Півня :mrgreen:

за Раду можна не хвилюватися ?

за Раду вже перехвилювалися, я вирішив з нею не контачити :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 00:08

  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
в реале - думаю, почти через все :mrgreen:
Шо теперь делать? А? Шо? Кофе идти пить :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 00:12

  Amethyst написав:
  J написав:за Раду можна не хвилюватися ?

за Раду вже перехвилювалися
где, когда?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 07:05

  Shaman написав:
  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
згадується тут https://youtu.be/uEwYYGRfy7g

через Приват? :D

основні питання в цій справі до транзакцій, які пройшли через Айбокс банк
За версією слідства, перший етап цього плану виглядав наступним чином.
1. Імітовано внесення Коломойським до каси головного офісу ПриватБанку готівкових коштів у розмірі 949 млн грн.
2. Співробітник ПриватБанку через систему Промінь та інформаційно-ділінговий сервіс банку підтвердив, що ці кошти були внесені олігархом, хоча фактично цього не відбулося.
3. Ці кошти у безготівковій форму були зараховані на рахунок Коломойського у ПриватБанку.
4. На підставі чотирьох кредитних договорів від 05.02.2013, 18.03.2013, 18.04.2013 та 19.04.2013, де поручителем виступав особисто Коломойський, співробітник ПриватБанку перерахував 600 млн грн з рахунку олігарха, куди йому були зараховані фіктивні кошти, на рахунок Нафтохімік Прикарпаття. Це створило кредиторську заборгованість цього підприємства перед Коломойським як фізособою.
5. Далі у період 2014—2020 рр. Коломойський спрямував низку вимог до заводу Нафтохімік Прикарпаття щодо повернення цього боргу.
6. Підприємство, діючи на вимогу Коломойського, у період з 22 травня по 16 жовтня 2020 року, зі своїх рахунків в Айбокс та Конкорд Банку перерахували на рахунок Коломойського в Айбокс Банку 572,24 млн грн штучно створеного боргу.

1. Коломойський надав розпорядження в Айбокс Банк на купівлю євро на гроші, отримані від заводу Нафтохімік Прикарпаття.
2. Закуплені євро Айбокс Банк, за дорученням Коломойського, переводить на закордонні рахунки інших осіб за надані юридичні послуги
...
Таким чином, за версією слідчих, бізнесмен легалізував кошти, отримані злочинним шляхом. Усього — близько 25,5 млн євро.

Версія слідства. Деталі підозри Ігорю Коломойському, через яку він опинився під арештом — справа на 25,5 млн євро
стаття закрита
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 07:42

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
в реале - думаю, почти через все :mrgreen:
Шо теперь делать? А? Шо? Кофе идти пить :mrgreen:


зважаючи на те, що Коломойша не збирається вносити заставу , в нього інше бачення на цей фарс.
згодом стане "жертвою режима", відсудить моральні збитки.
Goodman
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