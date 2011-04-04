Додано: Пон 04 вер, 2023 09:09

Shaman обставин справи не знаю але особисто мене у приведеній вами першій цитаті дуже великі питання викликають п.1 та п.4. Мав колись давно певний досвід із спілкування з правоохоронцями які одному власнику банку "шили справу" що він буцім-то поцупив у власному банку 5 млн.грн. де мав внесок до статутного фонду 20mio+ . То справу "шили" явно люди що не розбираються в економічних питаннях - тому висновки дуже часто містили твердження що біле - це чорне та навпаки. Так і у тій цитаті що ви привели. Імітація внесення готівкових коштів це як? Будучи фахівцем з питань готівкового обігу можу сказати що зімітувати внесення коштів неможливо. Якщо кошти були зараховані на рахунок але не внесені фактично в касу - у касі буде недостача яку має покрити касовий працівник що її допустив. Тому в п.1 написана або справжня маячня або упущено дуже суттєвий факт, що гроші якимось чином таки внесені були (або відбулась якась інша операція внаслідок якої банк став отримувачем якихось матеріальних активів на еквіваленту суму), а значить і п.2 тоді не має сенсу.

п.4 ще біль цікавий. Там прямо згадуються кредитні договори. Отже це активна операція для банку і банк при цьому комусь 100% дав якісь кошти в борг. Може й Коломойському (хоча він по тексту згаданий як поручитель). Бо кошти перераховувались з його рахунку. І для коштів узятих у борг то є нормально. Перерахування коштів на рахунок підприємства також не є криміналом як і виникнення боргу підприємства перед платником.

З усього цього бачу що той хто писав цей текст або приховав ряд суттєвих фактів, або слабо розуміється в економічних питаннях в принципі. А значить у юристів Коломойського буде маса можливостей довести абсурдність звинувачень, бо вони схоже явно "шиті білими нитками". Ніколи не симпатизував Коломойському але наші правохоронці ще ті знавці економіки ;(