або робить все можливе, щоб коломойський виграв суд та став "білий та пухнастий"!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:26
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:47
Дістав з кишені та вніс ярд у касу, а звичайні клієнти тепер обговорюють зі скількох банків треба робити переказ, щоб купити машину без аналізу калу та довідки з ШВД.
P.S. перекладання грошей по кишенях - це ніби про фінанси, а не про економіку.
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