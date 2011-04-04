RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1748174917501751

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 204
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  Alien написав:З усього цього бачу що той хто писав цей текст або приховав ряд суттєвих фактів, або слабо розуміється в економічних питаннях


або робить все можливе, щоб коломойський виграв суд та став "білий та пухнастий"!
V2
4
 
Повідомлень: 8057
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:47

Дістав з кишені та вніс ярд у касу, а звичайні клієнти тепер обговорюють зі скількох банків треба робити переказ, щоб купити машину без аналізу калу та довідки з ШВД.

P.S. перекладання грошей по кишенях - це ніби про фінанси, а не про економіку.
klug
 
Повідомлень: 8247
З нами з: 18.08.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:19

Горпина (Чатжопатішівна) від НБУ розповідає що таке депозити :lol:
https://harazd.bank.gov.ua/article/depoziti
greenozon
 
Повідомлень: 15452
З нами з: 01.06.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:48

  greenozon написав:Горпина (Чатжопатішівна) від НБУ розповідає що таке депозити :lol:
https://harazd.bank.gov.ua/article/depoziti

І охота вам по таким помийкам вештатися? Люди пилять кошти USAID продукуючи контент розрахований не зрозуміло для кого. Більшості відвідувачів фінанс.юа імхо там робити нічого :(. Хоча звичайно і серед них є персонажі яким воно буде корисним ;)
Alien
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 12.01.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:15

  Alien написав:
  greenozon написав:Горпина (Чатжопатішівна) від НБУ розповідає що таке депозити :lol:
https://harazd.bank.gov.ua/article/depoziti

І охота вам по таким помийкам вештатися? Люди пилять кошти USAID продукуючи контент розрахований не зрозуміло для кого. Більшості відвідувачів фінанс.юа імхо там робити нічого :(. Хоча звичайно і серед них є персонажі яким воно буде корисним ;)



та як ви посміли дітище самого (!!!) НБУ назвати помийкою!

жовта картка з натяком на червону! :twisted: :twisted:
greenozon
 
Повідомлень: 15452
З нами з: 01.06.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:22

greenozon саме тому що маю достатньо гарне уявлення як забюрократизовані там подібні процеси та як там з лайна намагаються зробити цукерки, які самі не їдять але норовлять ними пригостити ;). Тому видаляйте мене нафіг з пляжу, але якщо я знаю яка вона помийка за своєю суттю - не можу погодитись на зворотнє твердження ;) :mrgreen:
Alien
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 12.01.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1748174917501751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 245381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 102724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 32688
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9352)
05.09.2023 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.