або робить все можливе, щоб коломойський виграв суд та став "білий та пухнастий"!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:26
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:47
Дістав з кишені та вніс ярд у касу, а звичайні клієнти тепер обговорюють зі скількох банків треба робити переказ, щоб купити машину без аналізу калу та довідки з ШВД.
P.S. перекладання грошей по кишенях - це ніби про фінанси, а не про економіку.
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:19
Горпина (Чатжопатішівна) від НБУ розповідає що таке депозити
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:48
І охота вам по таким помийкам вештатися? Люди пилять кошти USAID продукуючи контент розрахований не зрозуміло для кого. Більшості відвідувачів фінанс.юа імхо там робити нічого . Хоча звичайно і серед них є персонажі яким воно буде корисним
Додано: Вів 05 вер, 2023 11:15
та як ви посміли дітище самого (!!!) НБУ назвати помийкою!
жовта картка з натяком на червону!
Додано: Вів 05 вер, 2023 11:22
greenozon саме тому що маю достатньо гарне уявлення як забюрократизовані там подібні процеси та як там з лайна намагаються зробити цукерки, які самі не їдять але норовлять ними пригостити . Тому видаляйте мене нафіг з пляжу, але якщо я знаю яка вона помийка за своєю суттю - не можу погодитись на зворотнє твердження
Додано: Вів 05 вер, 2023 14:37
9 років тут розповідали, що фрідман найпатріотичніший корінний львів'янин, живе у Європі та ніяк не зв'язаний із орксією, а альфа - найпатріотичніша українська банка, аж ось на тобі:
Додано: Вів 05 вер, 2023 15:52
Зараз мочать усіх,доберуться навіть до ухилянтів в Європі, студентам повернуть гроші за навчання і відправлять на передову
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