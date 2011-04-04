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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1749175017511752>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 204
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  Alien написав:З усього цього бачу що той хто писав цей текст або приховав ряд суттєвих фактів, або слабо розуміється в економічних питаннях


або робить все можливе, щоб коломойський виграв суд та став "білий та пухнастий"!
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:47

Дістав з кишені та вніс ярд у касу, а звичайні клієнти тепер обговорюють зі скількох банків треба робити переказ, щоб купити машину без аналізу калу та довідки з ШВД.

P.S. перекладання грошей по кишенях - це ніби про фінанси, а не про економіку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:19

Горпина (Чатжопатішівна) від НБУ розповідає що таке депозити :lol:
https://harazd.bank.gov.ua/article/depoziti
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:48

  greenozon написав:Горпина (Чатжопатішівна) від НБУ розповідає що таке депозити :lol:
https://harazd.bank.gov.ua/article/depoziti

І охота вам по таким помийкам вештатися? Люди пилять кошти USAID продукуючи контент розрахований не зрозуміло для кого. Більшості відвідувачів фінанс.юа імхо там робити нічого :(. Хоча звичайно і серед них є персонажі яким воно буде корисним ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:15

  Alien написав:
  greenozon написав:Горпина (Чатжопатішівна) від НБУ розповідає що таке депозити :lol:
https://harazd.bank.gov.ua/article/depoziti

І охота вам по таким помийкам вештатися? Люди пилять кошти USAID продукуючи контент розрахований не зрозуміло для кого. Більшості відвідувачів фінанс.юа імхо там робити нічого :(. Хоча звичайно і серед них є персонажі яким воно буде корисним ;)



та як ви посміли дітище самого (!!!) НБУ назвати помийкою!

жовта картка з натяком на червону! :twisted: :twisted:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:22

greenozon саме тому що маю достатньо гарне уявлення як забюрократизовані там подібні процеси та як там з лайна намагаються зробити цукерки, які самі не їдять але норовлять ними пригостити ;). Тому видаляйте мене нафіг з пляжу, але якщо я знаю яка вона помийка за своєю суттю - не можу погодитись на зворотнє твердження ;) :mrgreen:
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 14:37

9 років тут розповідали, що фрідман найпатріотичніший корінний львів'янин, живе у Європі та ніяк не зв'язаний із орксією, а альфа - найпатріотичніша українська банка, аж ось на тобі: СБУ оголосила підозру.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:52

  klug написав:9 років тут розповідали, що фрідман найпатріотичніший корінний львів'янин, живе у Європі та ніяк не зв'язаний із орксією, а альфа - найпатріотичніша українська банка, аж ось на тобі: СБУ оголосила підозру.

Зараз мочать усіх,доберуться навіть до ухилянтів в Європі, студентам повернуть гроші за навчання і відправлять на передову
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:30

  Alien написав:Shaman обставин справи не знаю але особисто мене у приведеній вами першій цитаті дуже великі питання викликають п.1 та п.4. Мав колись давно певний досвід із спілкування з правоохоронцями які одному власнику банку "шили справу" що він буцім-то поцупив у власному банку 5 млн.грн. де мав внесок до статутного фонду 20mio+ . То справу "шили" явно люди що не розбираються в економічних питаннях - тому висновки дуже часто містили твердження що біле - це чорне та навпаки. Так і у тій цитаті що ви привели. Імітація внесення готівкових коштів це як? Будучи фахівцем з питань готівкового обігу можу сказати що зімітувати внесення коштів неможливо. Якщо кошти були зараховані на рахунок але не внесені фактично в касу - у касі буде недостача яку має покрити касовий працівник що її допустив. Тому в п.1 написана або справжня маячня або упущено дуже суттєвий факт, що гроші якимось чином таки внесені були (або відбулась якась інша операція внаслідок якої банк став отримувачем якихось матеріальних активів на еквіваленту суму), а значить і п.2 тоді не має сенсу.
п.4 ще біль цікавий. Там прямо згадуються кредитні договори. Отже це активна операція для банку і банк при цьому комусь 100% дав якісь кошти в борг. Може й Коломойському (хоча він по тексту згаданий як поручитель). Бо кошти перераховувались з його рахунку. І для коштів узятих у борг то є нормально. Перерахування коштів на рахунок підприємства також не є криміналом як і виникнення боргу підприємства перед платником.
З усього цього бачу що той хто писав цей текст або приховав ряд суттєвих фактів, або слабо розуміється в економічних питаннях в принципі. А значить у юристів Коломойського буде маса можливостей довести абсурдність звинувачень, бо вони схоже явно "шиті білими нитками". Ніколи не симпатизував Коломойському але наші правохоронці ще ті знавці економіки ;(

по-перше, "мопед не мій, я лише розмістив об'яву" :D
з приводу - це цитата зі статті.

те, що журналісти не віддупляють, це відомо. низький рівень економічного блоку силових структур - нажаль теж має місце. вони звикли більше кошмарити, щоб щось вибити собі, ніж реально щось доводити.

а от з приводу імітації вносу - бачу іншу картинку. як людина пів ярда грн могла внести в касу - на КАМАЗі привезла? :) більш уявляю, що банк так оприбуткував чорний кеш (ви ж припускаєте, що може бути чорний кеш у банку? :) ) й оформив як внесок від шановного громадянина

а от про кредитні договори дійсно якась дурня. як під кредитний договір (а це лише банк) гроші могли перерахувати з рахунку фізичної особи? це або фіндопомога, або якийсь кредит був під залог депозиту ІВК. й коли вчасно не розрахувались, банк депозит типу забрав, а Коломойський почав забирати кошти з кредитора
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 19:22

  klug написав:9 років тут розповідали, що фрідман найпатріотичніший корінний львів'янин, живе у Європі та ніяк не зв'язаний із орксією, а альфа - найпатріотичніша українська банка, аж ось на тобі
підозру.
тут ?? ??
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