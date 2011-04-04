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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1749175017511752

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 204
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:02

Re: Байки про банки і не тільки....

За даними Міністерства фінансів, 5 вересня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 6,43 млрд грн, у т.ч.

- 2,95 млрд грн - під 19,19% з погашенням 04.11.2026 (UA4000228381);
- 3,48 млрд грн - під 18,31% з погашенням 18.06.2025 (UA4000228449).
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 05 вер, 2023 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:05

  Evgeny написав:
Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів. З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Нагадаємо, що такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року. Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів. Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2023 року № 104 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 29 серпня 2023 року

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaks ... nih-kursiv


Хтось може пояснити по якому курсу на 50 тыс грн можна купити валюту ?


https://mustbe.pp.ua/tables/club200k/

з таблиці видно курс купівлі валюти на 3 міс. депозит
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:09

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (далі – бенчмарк-ОВДП). Так, з 11 вересня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228381, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 29 серпня 2023 року. За оцінками Національного банку, це сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком й надалі. Нагадаємо, що з 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів. З 11 вересня 2023 року він включатиме дев'ять випусків цінних паперів, вісім з яких було визначено впродовж січня–серпня 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043 та новий UA4000228381).

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... h-rezerviv
prodigy
 
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