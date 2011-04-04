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Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів. З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:
вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.
Нагадаємо, що такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року. Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів. Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2023 року № 104 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 29 серпня 2023 року
Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (далі – бенчмарк-ОВДП). Так, з 11 вересня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228381, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 29 серпня 2023 року. За оцінками Національного банку, це сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком й надалі. Нагадаємо, що з 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів. З 11 вересня 2023 року він включатиме дев'ять випусків цінних паперів, вісім з яких було визначено впродовж січня–серпня 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043 та новий UA4000228381).
Alien написав:greenozon саме тому що маю достатньо гарне уявлення як забюрократизовані там подібні процеси та як там з лайна намагаються зробити цукерки, які самі не їдять але норовлять ними пригостити . Тому видаляйте мене нафіг з пляжу, але якщо я знаю яка вона помийка за своєю суттю - не можу погодитись на зворотнє твердження
це був сарказм
звісно всі здогадуються скільки (десятків) мільйонів пішло на супер дупер мега бомбезний АІ-ний портал від НБУ із дівкою
Трапилася історія, якась жопця. Згідно форми ОК5 вилізло , що в далекому 2009 році від ГО Приватбанку були виплати на мій інд код. Скоріше всього , це програма Приватагенти. Суми там незначні і виплати були протягом каледарного року. Наразі Пенсійний вказує на ці виплати і просить надати накази на прийом і звільнення, так як нема цих записів у трудовій. Питання критичне, бо пенсійний не може записати в трудову закриття ФОПА пенсіонера . ХТО , ЩО МОЖЕ пригадати за Приватагент і в цілому по даному ребусі-ситуації. Дякую Вам за Ваші знання і відповіді.
PS Після 2018 року як відрізало , "нічого" в ОК5 не втягується.