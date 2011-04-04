Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:32

Чому СБУ та НАБУ не поділили Коломойського



Служба безпеки (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) 2 вересня вручили підозру олігарху Ігорю Коломойському. Реліз СБУ та реліз БЕБ.

Обвинувачення стосується заволодіння Коломойським грошима ПриватБанку (ПБ) у сумі 572 млн грн.

На той момент ПБ належав Коломойському.



В 2013 році він "імітував" внесення на свій рахунок в ПБ 950 млн грн, якими погасив кредит власного підприємства "Нафтохімік Прикарпаття" в ПБ.

Потім це підприємство "повернуло" Коломойському 572 млн грн, які він сплатив за нього по кредиту.



Після вручення підозри Коломойського помістили в Ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) СБУ.



Але вже через 5 днів, 7 вересня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) також вручили Коломойському підозру.

І також по справі заволодіння коштами ПБ. Особисто Коломойським – на 446 млн грн.



Втім, це інший епізод. Суть звинувачення: в 2011-2012 роках ПБ випустив облігації з доходом 12%, які були викуплені пов'язаною з Коломойським компанією-нерезидентом.

Гроші для купівлі облігацій вона взяла в іноземному банку в якості валютного кредиту під 2%.

В 2015 році ПБ викупив назад цінні папери, сплативши відсотки.

Але через значне здешевлення гривні після 2014 року, доходу від облігацій не вистачило для погашення валютного кредиту.



Тоді посадові особи ПБ за вказівкою Коломойського підробили договір купівлі облігацій, помістивши там пункт про те, що ПБ компенсує курсову різницю покупцю облігацій.

В результаті ПБ доплатив компанії-нерезиденту Коломойського 9,2 млрд грн.

Частину цих коштів Коломойський прогнав через особисті рахунки і докапіталізував ними ПБ, як того вимагав Нацбанк на той момент.

Тобто, він вивів гроші з банку та ними ж докапіталізував банк.



Залишається питання: чому дві команди силових органів вручили підозри Коломойському протягом 5 днів?

Відповідь проста: в Офісі президента (ОП) заздалегідь знали про плани НАБУ і САП вручити підозру Коломойському. Справа тривала довго.

На початку серпня було зрозуміло, що саме по цьому епізоду його можна "закривати".

Планували зробити це на День Незалежності 24 серпня, коли ми публікували фото Коломойського з під НАБУ.

Але на той момент керівництво НАБУ і САП були в США із робочою поїздкою. Перенесли на початок вересня.



СБУ створило власне провадження, яке було зареєстроване 11 серпня.

Менше ніж за місяць провели слідство і "вихопили Коломойського з лап НАБУ".



Для чого ОП випередив НАБУ? Для цього є декілька мотивів:

1️⃣ PR. Показати, що олігарха нарешті наздогнали не незалежні від політичного впливу антикорупційні органи, а майже Зеленський особисто.

2️⃣ Ізолювати Коломойського від НАБУ та можливих контактів зі ЗМІ, щоб не наговорив лишнього про 2019-2020 роки, коли його вважали найближчим до влади олігархом.

3️⃣ Показати ефективність СБУ в якості антикорупційного органу, щоб передати їм (фактично - ОП) повноваження боротьби з корупцією, зменшивши повноваження НАБУ і САП.



Цікаво, що по закону затриманого можна тримати в ІТТ до 10 днів.

Цікаво буде спостерігати за ситуацією наступного тижня, коли спливе цей термін.