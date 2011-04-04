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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1750175117521753

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 204
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:44

УБІБ всё

https://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinn ... stratsieyu
Vadim_
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  ihorsic написав:Чи можна в приваті купить злоті? Там у них показано найнижчий курс. А ось чи реально це?
в травні купляв в касі
lamal
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