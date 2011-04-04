Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:44
Vadim_
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:11
ihorsic написав:
Чи можна в приваті купить злоті? Там у них показано найнижчий курс. А ось чи реально це?
в травні купляв в касі
lamal
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Додано: Вів 12 вер, 2023 16:11
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greenozon
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:01
пока завтра не снизили депоставки - где бы открыть гривне
столб
на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения
flysoulfly
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:27
flysoulfly написав:
пока завтра не снизили депоставки - где бы открыть гривне
столб
на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения
На 1 мес, анлим пополнение -- Шаромыга
Amethyst
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:42
Amethyst написав: flysoulfly написав: пока завтра не снизили депоставки
- где бы открыть гривне
столб
на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения
На 1 мес, анлим пополнение -- Шаромыга
та это понятно
пользую,
но нужен максимально прибыльный аналог, но чтоб полнение все 4,5,6,7 месяцев.
flysoulfly
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:47
flysoulfly написав:
нужен максимально прибыльный аналог, но чтоб полнение все 4,5,6,7 месяцев
ОВДП на 2 года
Amethyst
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:53
Amethyst написав: flysoulfly написав:
нужен максимально прибыльный аналог, но чтоб полнение все 4,5,6,7 месяцев
ОВДП на 2 года
скоріш за все ні, бо ціна на ОВДП міняється із часом!!
greenozon
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