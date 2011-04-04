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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1750175117521753

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 204
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:44

УБІБ всё

https://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinn ... stratsieyu
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  ihorsic написав:Чи можна в приваті купить злоті? Там у них показано найнижчий курс. А ось чи реально це?
в травні купляв в касі
lamal
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:01

пока завтра не снизили депоставки - где бы открыть гривнестолб на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:27

  flysoulfly написав:пока завтра не снизили депоставки - где бы открыть гривнестолб на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения :?:
На 1 мес, анлим пополнение -- Шаромыга :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:42

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:пока завтра не снизили депоставки - где бы открыть гривнестолб на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения :?:
На 1 мес, анлим пополнение -- Шаромыга :mrgreen:
та это понятно 8) пользую,
но нужен максимально прибыльный аналог, но чтоб полнение все 4,5,6,7 месяцев.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:нужен максимально прибыльный аналог, но чтоб полнение все 4,5,6,7 месяцев
ОВДП на 2 года
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:53

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:нужен максимально прибыльный аналог, но чтоб полнение все 4,5,6,7 месяцев
ОВДП на 2 года


скоріш за все ні, бо ціна на ОВДП міняється із часом!!
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:08

Національний банк підтримує ініціативу підвищення податків на прибуток для банків у вигляді підвищення відсоткової ставки податку на прибуток.
Про це під час пресбрифінгу розповів голова НБУ Андрій Пишний.


в кінці кінців, гадаю, це впаде на нас, клієнтів банку.. ((
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:56

  flysoulfly написав:пока завтра не снизили депоставки - где бы открыть гривнестолб на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения :?:

Аккорд 17.25 на 6 и 12
THB
 
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