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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 23:12
THB написав: flysoulfly написав:
пока завтра не снизили депоставки - где бы открыть гривнестолб
на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения
Аккорд 17.25 на 6
это тоже есть
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