Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 23:12
THB написав: flysoulfly написав:
пока завтра не снизили депоставки - где бы открыть гривне
столб
на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения
Аккорд 17.25 на 6
это тоже есть
flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:44
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:46
депо-новини, великі банки
коротко - ШВИДКО валимся. і далі буде ще більше
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-130923/
greenozon
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:03
Гарна новина, особисто про сенсбанк,можу від себе додати що 20 клієнтів які вийшли з банку це 99,9% відтоку,інші клієнти до 100000 грн залишки
sens
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