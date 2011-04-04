это тоже есть
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 23:12
Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:44
Проєкт підтримки бізнесу
Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:46
депо-новини, великі банки
коротко - ШВИДКО валимся. і далі буде ще більше
Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:03
Гарна новина, особисто про сенсбанк,можу від себе додати що 20 клієнтів які вийшли з банку це 99,9% відтоку,інші клієнти до 100000 грн залишки
Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:48
ПУМБ нормально наскирдував, майже втричі більше за 2 та 3/4 місця
цікаво як вони рахують "нові клієнти" - невже це справді прийшов умовно
кажучи з "вулиці" та відкрив депохит
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|