RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1751175217531754

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 204
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
23
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:12

  THB написав:
  flysoulfly написав:пока завтра не снизили депоставки - где бы открыть гривнестолб на 4,5,6,7 месяцев без ограничения по сумме и срокам пополнения :?:

Аккорд 17.25 на 6
это тоже есть
flysoulfly
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:44

Проєкт підтримки бізнесу

Зображення
«Мінфін» спільно з UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard запускає проєкт підтримки бізнесу в Україні з загальним фондом 1 000 000 грн: 4 гранти по 250 000 грн
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 14.09.13
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:46

депо-новини, великі банки

коротко - ШВИДКО валимся. і далі буде ще більше

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-130923/
greenozon
 
Повідомлень: 15522
З нами з: 01.06.14
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:03

  greenozon написав:депо-новини, великі банки

коротко - ШВИДКО валимся. і далі буде ще більше

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-130923/

Гарна новина, особисто про сенсбанк,можу від себе додати що 20 клієнтів які вийшли з банку це 99,9% відтоку,інші клієнти до 100000 грн залишки
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14235
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:48

  greenozon написав:депо-новини, великі банки

коротко - ШВИДКО валимся. і далі буде ще більше

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-130923/


ПУМБ нормально наскирдував, майже втричі більше за 2 та 3/4 місця

цікаво як вони рахують "нові клієнти" - невже це справді прийшов умовно
кажучи з "вулиці" та відкрив депохит
DmitryZP
 
Повідомлень: 4347
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:50

  V2 написав:Але вже через 5 днів, 7 вересня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) також вручили Коломойському підозру.
І також по справі заволодіння коштами ПБ.

Он взял взятку с ПБ будучи губернатором Днепропетровской области?
Или в чем коррупция?

  V2 написав:Тоді посадові особи ПБ за вказівкою Коломойського підробили договір купівлі облігацій, помістивши там пункт про те, що ПБ компенсує курсову різницю покупцю облігацій.
В результаті ПБ доплатив компанії-нерезиденту Коломойського 9,2 млрд грн.
Частину цих коштів Коломойський прогнав через особисті рахунки і докапіталізував ними ПБ, як того вимагав Нацбанк на той момент.
Тобто, він вивів гроші з банку та ними ж докапіталізував банк.

Украл у себя же и вернул назад?
M-A-X
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 08.10.15
Подякував: 760 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 14:30

  M-A-X написав:,
Украл у себя же и вернул назад?

когда воруешь у себя то не приходится уплачивать налог с прибыли
J
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1751175217531754
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 246009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 103352
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 33065
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1969)
16.09.2023 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.