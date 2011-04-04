Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
V2 написав:Але вже через 5 днів, 7 вересня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) також вручили Коломойському підозру. І також по справі заволодіння коштами ПБ.
Он взял взятку с ПБ будучи губернатором Днепропетровской области? Или в чем коррупция?
V2 написав:Тоді посадові особи ПБ за вказівкою Коломойського підробили договір купівлі облігацій, помістивши там пункт про те, що ПБ компенсує курсову різницю покупцю облігацій. В результаті ПБ доплатив компанії-нерезиденту Коломойського 9,2 млрд грн. Частину цих коштів Коломойський прогнав через особисті рахунки і докапіталізував ними ПБ, як того вимагав Нацбанк на той момент. Тобто, він вивів гроші з банку та ними ж докапіталізував банк.
когда воруешь у себя то не приходится уплачивать налог с прибыли
Ага. А когда не воруешь, то:
greenozon написав:Національний банк підтримує ініціативу підвищення податків на прибуток для банків у вигляді підвищення відсоткової ставки податку на прибуток. Про це під час пресбрифінгу розповів голова НБУ Андрій Пишний.
Ну и Коломойский по белому ж украл. С этого платились налоги?