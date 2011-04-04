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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1773177417751776

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 208
Більше десяти
14%
29
Від п'яти до десяти
27%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
12%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
24
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:58

😟 Малі банки знову не ріжуть дохідність валютних депозитів 😟
:arrow:
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-11123/
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:32

  Alexkievukraine написав:
  sabrfed написав:Alexkievukraine
приват заносили? як відбілювали?) а то 500 грн., щось жаба душить витрачати на інкассо


Носил в гос банк, пошел в Сильпо и купил самую простую и дешевую белизну за 20 грн и развел с водой 1 к 3 и засовывать купюры на пару минут... Потом в тазик с чистой водой пропаласкивал и сушил на сушилке потом в книгу на ночь 😀

А потом такие "чистые" в мелкоопт обменках отбраковываются :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:59

  demichh написав:
  Alexkievukraine написав:
  sabrfed написав:Alexkievukraine
приват заносили? як відбілювали?) а то 500 грн., щось жаба душить витрачати на інкассо


Носил в гос банк, пошел в Сильпо и купил самую простую и дешевую белизну за 20 грн и развел с водой 1 к 3 и засовывать купюры на пару минут... Потом в тазик с чистой водой пропаласкивал и сушил на сушилке потом в книгу на ночь 😀

А потом такие "чистые" в мелкоопт обменках отбраковываются :)
вибачте що втручаюсь, машинка якщо в неї покласти одні банкноти може по-різному порахувати,потім на касі ті банкноти під двома мікроскопами дивляться. Ми ж розуміємо що нова готівка краще тому що дорожче,хто вважає інакше і згадує НБУ може й надалі купувати лакшері 1996
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Підкажіть, усі банки за кєшбек звітують у податкову?
Я бачу у виписці Сенс, ТАС (напевно изи и сб там же?), ПУМБ, Універсал (це я розумію моно).
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