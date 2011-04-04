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sabrfed написав:Alexkievukraine приват заносили? як відбілювали?) а то 500 грн., щось жаба душить витрачати на інкассо
Носил в гос банк, пошел в Сильпо и купил самую простую и дешевую белизну за 20 грн и развел с водой 1 к 3 и засовывать купюры на пару минут... Потом в тазик с чистой водой пропаласкивал и сушил на сушилке потом в книгу на ночь 😀
А потом такие "чистые" в мелкоопт обменках отбраковываются
sabrfed написав:Alexkievukraine приват заносили? як відбілювали?) а то 500 грн., щось жаба душить витрачати на інкассо
Носил в гос банк, пошел в Сильпо и купил самую простую и дешевую белизну за 20 грн и развел с водой 1 к 3 и засовывать купюры на пару минут... Потом в тазик с чистой водой пропаласкивал и сушил на сушилке потом в книгу на ночь 😀
А потом такие "чистые" в мелкоопт обменках отбраковываются
вибачте що втручаюсь, машинка якщо в неї покласти одні банкноти може по-різному порахувати,потім на касі ті банкноти під двома мікроскопами дивляться. Ми ж розуміємо що нова готівка краще тому що дорожче,хто вважає інакше і згадує НБУ може й надалі купувати лакшері 1996
2XL написав:Підкажіть, усі банки за кєшбек звітують у податкову? Я бачу у виписці Сенс, ТАС (напевно изи и сб там же?), ПУМБ, Універсал (це я розумію моно).
кто платит деньгами - все, кто платит фантиками - нет.
Що не зрозуміло? Кешбек, що виплачують грошима - весь йде в податкову, як додатковий дохід, з податками. Можете побачити в особистому кабінеті податкової. Якщо кешбек квазі грошима, як ото в Приваті був бонус плюс - не факт (скоріше за все ні)