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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1773177417751776

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 208
Більше десяти
14%
29
Від п'яти до десяти
27%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
12%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
24
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:58

😟 Малі банки знову не ріжуть дохідність валютних депозитів 😟
:arrow:
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-11123/
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:32

  Alexkievukraine написав:
  sabrfed написав:Alexkievukraine
приват заносили? як відбілювали?) а то 500 грн., щось жаба душить витрачати на інкассо


Носил в гос банк, пошел в Сильпо и купил самую простую и дешевую белизну за 20 грн и развел с водой 1 к 3 и засовывать купюры на пару минут... Потом в тазик с чистой водой пропаласкивал и сушил на сушилке потом в книгу на ночь 😀

А потом такие "чистые" в мелкоопт обменках отбраковываются :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:59

  demichh написав:
  Alexkievukraine написав:
  sabrfed написав:Alexkievukraine
приват заносили? як відбілювали?) а то 500 грн., щось жаба душить витрачати на інкассо


Носил в гос банк, пошел в Сильпо и купил самую простую и дешевую белизну за 20 грн и развел с водой 1 к 3 и засовывать купюры на пару минут... Потом в тазик с чистой водой пропаласкивал и сушил на сушилке потом в книгу на ночь 😀

А потом такие "чистые" в мелкоопт обменках отбраковываются :)
вибачте що втручаюсь, машинка якщо в неї покласти одні банкноти може по-різному порахувати,потім на касі ті банкноти під двома мікроскопами дивляться. Ми ж розуміємо що нова готівка краще тому що дорожче,хто вважає інакше і згадує НБУ може й надалі купувати лакшері 1996
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Підкажіть, усі банки за кєшбек звітують у податкову?
Я бачу у виписці Сенс, ТАС (напевно изи и сб там же?), ПУМБ, Універсал (це я розумію моно).
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:22

  2XL написав:Підкажіть, усі банки за кєшбек звітують у податкову?
Я бачу у виписці Сенс, ТАС (напевно изи и сб там же?), ПУМБ, Універсал (це я розумію моно).


кто платит деньгами - все, кто платит фантиками - нет.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:57

Re: Байки про банки і не тільки....

А в когось ще кишмиш згорає раніше року, як у тазіка?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 02:30

  IMPRINTER написав:
  2XL написав:Підкажіть, усі банки за кєшбек звітують у податкову?
Я бачу у виписці Сенс, ТАС (напевно изи и сб там же?), ПУМБ, Універсал (це я розумію моно).

кто платит деньгами - все, кто платит фантиками - нет.

:?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 02:35

Re: Байки про банки і не тільки....

flysoulfly написав:
  IMPRINTER написав:
  2XL написав:Підкажіть, усі банки за кєшбек звітують у податкову?
Я бачу у виписці Сенс, ТАС (напевно изи и сб там же?), ПУМБ, Універсал (це я розумію моно).

кто платит деньгами - все, кто платит фантиками - нет.

:?:


Що не зрозуміло? Кешбек, що виплачують грошима - весь йде в податкову, як додатковий дохід, з податками. Можете побачити в особистому кабінеті податкової. Якщо кешбек квазі грошима, як ото в Приваті був бонус плюс - не факт (скоріше за все ні)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 02:41

Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 02:44

Re: Байки про банки і не тільки....

flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
Я гляну зранку, що там кабінеті податкової - буде зрозуміло
Faceless
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