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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1774177517761777

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 208
Більше десяти
14%
29
Від п'яти до десяти
27%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
12%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
24
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:41

  flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками


вони ж потім ті горіхи (фантики) обмінюють на реальні гроші для повернення транзакції що клієнт обирає (тому там так само йде утримання 19.5% перед розразунком). Тобто формально можна рахувати якщо банк утримує 19.5% то 100% дані потрапляють до податкової
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:47

  Faceless написав:
flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
Я гляну зранку, що там кабінеті податкової - буде зрозуміло

Так, Сенс платить живими, в податковій все є
Faceless
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