|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лис, 2023 12:41
flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
вони ж потім ті горіхи (фантики) обмінюють на реальні гроші для повернення транзакції що клієнт обирає (тому там так само йде утримання 19.5% перед розразунком). Тобто формально можна рахувати якщо банк утримує 19.5% то 100% дані потрапляють до податкової
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4435
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 790 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 лис, 2023 13:47
Faceless написав:
flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
Я гляну зранку, що там кабінеті податкової - буде зрозуміло
Так, Сенс платить живими, в податковій все є
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34224
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1421 раз.
- Подякували: 7893 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:59
Faceless написав: Faceless написав:
flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
Я гляну зранку, що там кабінеті податкової - буде зрозуміло
Так, Сенс платить живими, в податковій все є
Да, у Альфы хитро. Зарабатываешь фантики (орехи), но получаешь деньги.
Самое прикольное было у покойного ВТБ - платили деньгами, но в налоговую не стучали - они списывали со счета на 0,5% меньше, чем ты фактически заплатил, т.е. теьбе не возмещалось 0,5% с последующим зачислением их на счет, а просто списывалось на 0,5% меньше факта, т.е. это был типа не подарок, а скидка, а скидка не оподатковуеться.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 39090
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 6251 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|247628
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|105051
|
|
|18
|34085
|
|