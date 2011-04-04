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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1774177517761777

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 208
Більше десяти
14%
29
Від п'яти до десяти
27%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
12%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
24
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:41

  flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками


вони ж потім ті горіхи (фантики) обмінюють на реальні гроші для повернення транзакції що клієнт обирає (тому там так само йде утримання 19.5% перед розразунком). Тобто формально можна рахувати якщо банк утримує 19.5% то 100% дані потрапляють до податкової
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:47

  Faceless написав:
flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
Я гляну зранку, що там кабінеті податкової - буде зрозуміло

Так, Сенс платить живими, в податковій все є
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:59

  Faceless написав:
  Faceless написав:
flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
Я гляну зранку, що там кабінеті податкової - буде зрозуміло

Так, Сенс платить живими, в податковій все є


Да, у Альфы хитро. Зарабатываешь фантики (орехи), но получаешь деньги.

Самое прикольное было у покойного ВТБ - платили деньгами, но в налоговую не стучали - они списывали со счета на 0,5% меньше, чем ты фактически заплатил, т.е. теьбе не возмещалось 0,5% с последующим зачислением их на счет, а просто списывалось на 0,5% меньше факта, т.е. это был типа не подарок, а скидка, а скидка не оподатковуеться.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:42

Шерте документи для актуалізації банківських даних📲 Перелік застосунків банків, у яких можна оновити дані з Дією

Змінили прізвище, місце реєстрації чи отримали новий паспорт? Потрібно оновити дані в банку. Також банк самостійно може запросити вас актуалізувати дані — це вимога законодавства.

Окей, Діє. Як це зробити?
У вас має бути в застосунку ID-картка або закордонний паспорт. А далі скористайтеся шерингом документів:
📍вибираєте варіант Надати документи через Дію
📍підтверджуєте запит на передання копії паспорта Дія.Підписом

І все:) Копія документа — у системі банку, а ваші дані оновлено.

У яких застосунках можна актуалізувати банківські дані віддалено із шерингом паспорта через Дію:
👉🏻monobank
👉🏻Sense Supper App
👉🏻ПУМБ Online
👉🏻ABank24
👉🏻Приват24
👉🏻izibank
👉🏻My Bank365 (Банк Кліринговий Дім)
👉🏻Акордбанк
👉🏻Банк Власний рахунок
sens
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